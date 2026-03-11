丸山礼、食事楽しむプライベートショット公開 自然体の近影に反響「痩せて綺麗になりすぎてる」「可愛いヨォ」
タレントの丸山礼（28）が9日、自身のインスタグラムを更新。食事を楽しむプライベートショットを公開し、反響を集めている。
【写真】「どんどん痩せてく。そして綺麗になってる」大反響、丸山礼の近影ショット
丸山は「鼻水やばくね？みんな花粉症大丈夫？もうすぐ花見できるかな？新学期の土の匂いって最高だよね。春だね」とつづり、食事中の写真や友人らとの乾杯ショット、自撮り写真など複数枚を投稿した。
公開された写真には、グラスを片手に食事を楽しむ姿のほか、店内での自然体な表情や、顔のアップショットなどが収められている。リラックスした雰囲気のプライベート投稿となっており、丸山の近影に注目が集まっている。
コメント欄には「どんどん痩せてく。そして綺麗になってる」「痩せて綺麗になりすぎてる」「眉なしかわいいよ」「れいちゃん、可愛いヨォ」「春コーデ真似してみよう」などの声が寄せられている。
