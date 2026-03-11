無香料・低刺激の透明バリア。仕事中もプライベートも、外敵から肌を守り抜く【アレルブロック】の花粉ガードスプレーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
一吹きでまとう、目に見えない安心。家族で使える90日間の新・防護習慣【アレルブロック】の花粉ガードスプレーがAmazonに登場!
アレルブロックの花粉ガードスプレーは、オン・オフを問わず、あらゆるシーンで活躍する高機能ブロックミストだ。1日1回、お出かけ前にスプレーするだけで、花粉やウイルス、PM2.5、ハウスダストが身体に付着するのを抑制し、目や鼻、口周りへの吸着を予防する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
最大の魅力は、使う人を選ばない「無香料・無着色・低刺激タイプ」であることだ。ヒアルロン酸とセラミドを配合しており、肌への優しさに配慮されている。メイクの上からはもちろん、スーツやコートなどの衣類にも直接使用できる。
→【アイテム詳細を見る】
3歳ほどの子どもから使用できるほどマイルドな設計であり、皮膚アレルギーテストも実施済みだ。
→【アイテム詳細を見る】
対象から約20センチメートルほど離して使用することで、ムラなく軽やかにカバーできる。日々のパフォーマンスを維持し、クリアな毎日を手に入れるための、今すぐ取り入れるべき一着ならぬ「一吹き」の習慣だ。
一吹きでまとう、目に見えない安心。家族で使える90日間の新・防護習慣【アレルブロック】の花粉ガードスプレーがAmazonに登場!
アレルブロックの花粉ガードスプレーは、オン・オフを問わず、あらゆるシーンで活躍する高機能ブロックミストだ。1日1回、お出かけ前にスプレーするだけで、花粉やウイルス、PM2.5、ハウスダストが身体に付着するのを抑制し、目や鼻、口周りへの吸着を予防する。
→【アイテム詳細を見る】
最大の魅力は、使う人を選ばない「無香料・無着色・低刺激タイプ」であることだ。ヒアルロン酸とセラミドを配合しており、肌への優しさに配慮されている。メイクの上からはもちろん、スーツやコートなどの衣類にも直接使用できる。
→【アイテム詳細を見る】
3歳ほどの子どもから使用できるほどマイルドな設計であり、皮膚アレルギーテストも実施済みだ。
→【アイテム詳細を見る】
対象から約20センチメートルほど離して使用することで、ムラなく軽やかにカバーできる。日々のパフォーマンスを維持し、クリアな毎日を手に入れるための、今すぐ取り入れるべき一着ならぬ「一吹き」の習慣だ。