一吹きでまとう、目に見えない安心。家族で使える90日間の新・防護習慣【アレルブロック】の花粉ガードスプレーがAmazonに登場!

1


アレルブロックの花粉ガードスプレーは、オン・オフを問わず、あらゆるシーンで活躍する高機能ブロックミストだ。1日1回、お出かけ前にスプレーするだけで、花粉やウイルス、PM2.5、ハウスダストが身体に付着するのを抑制し、目や鼻、口周りへの吸着を予防する。

2


最大の魅力は、使う人を選ばない「無香料・無着色・低刺激タイプ」であることだ。ヒアルロン酸とセラミドを配合しており、肌への優しさに配慮されている。メイクの上からはもちろん、スーツやコートなどの衣類にも直接使用できる。

3


3歳ほどの子どもから使用できるほどマイルドな設計であり、皮膚アレルギーテストも実施済みだ。

4


対象から約20センチメートルほど離して使用することで、ムラなく軽やかにカバーできる。日々のパフォーマンスを維持し、クリアな毎日を手に入れるための、今すぐ取り入れるべき一着ならぬ「一吹き」の習慣だ。