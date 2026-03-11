「コダック」にすっぽり包まれる　こだわりたっぷりのもっちりビーズソファが新登場

ポケットモンスターの人気キャラクター「コダック」が、座り心地抜群のビーズソファになって登場しました。50年続く老舗ソファメーカーの株式会社セルタンが手掛けた「コダックビーズソファ」が、同社オンラインストアおよび各ECサイト等で販売を開始しています。

■ 特徴的な「3本毛」やしっぽも完全再現

ゲームやアニメにおいては、愛らしい表情が魅力のコダック。今回発売されたビーズソファでは、そのぽってりとしたフォルムはもちろんのこと、頭の上の3本の毛や、後ろから見た時のキュートなしっぽまで、細部にわたってコダックらしさがしっかりと表現されています。

背もたれとひじ掛けが備わった1人掛け用のデザインになっており、体全体を預けてゆったりとくつろぐことができるのも大きな魅力です。

■ 老舗メーカーならではの「もっちり」な座り心地

かわいいだけではなく、ソファメーカーとしてのこだわりも満載。中材には、高弾性ウレタンフォームと発泡ポリスチレンビーズ（極小ビーズ）を絶妙なバランスで配合した独自の「スゴビーズ」を使用しています。

これにより、高いフィット感とともに、もっちりと包み込まれるような極上の座り心地を実現。たっぷりのビーズが身体をしっかり受け止めてくれるため、長時間座っていても快適にリラックスできるそうです。

また、サイズは最大値で幅920mm、奥行き900mm、高さ790mmとしっかりとした大きさがありながらも、重量は約10.0kgと女性でも無理なく移動できる重さに抑えられています。

さらに、カバーは取り外して洗濯機で洗うことが可能。小さなお子さんのいる家庭でも安心して使える実用性の高さもうれしいポイントです。

本製品は安心の日本製（カバーは輸入品）で、価格は2万8400円（税込）。セルタンの自社オンラインストアをはじめ、楽天市場やYahoo！ショッピングにて取り扱い中です。

セルタンではこれまでにも、カビゴンやメタモン、ゲンガー、ヤドンといった数々の「ポケモンビーズソファ」シリーズを展開しており、今回のコダックもその人気シリーズに新たに加わる形となります。お部屋に並べて配置すれば、さらに楽しいポケモン空間が演出できそうです。

