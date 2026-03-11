「色気やばっ！」剛力彩芽、色っぽモデルショット公開「そんな雰囲気出せるんですか？」「大人になったね」
俳優の剛力彩芽さんは3月10日、自身のInstagramを更新。月刊誌『LEON』（主婦と生活社）のWebマガジン『WebLEON』のモデルショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】剛力彩芽の色気際立つモデルショット
ファンからは「う、、、美しすぎます、、、」「色気やばっ！」「艶やかな雰囲気」「大人になったね」「そんな雰囲気出せるんですか？」「ゾクゾクします」「肌が凄く綺麗」「理想的なスタイル」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「色気やばっ！」「大人になったね」剛力さんは「Web LEON」とつづり、4枚の写真を投稿。縦にラインの入った白いワンピースを着用しています。オフショルダーなのでデコルテや肩、背中が見えており、とても美しいです。ポージングや表情からも大人の女性の色気が際立っています。
透け感あるセットアップ姿も今回のモデルショットも金髪でしたが、最近は金髪にイメージチェンジした姿を披露している剛力さん。2月11日の投稿では、シースルーのカットソーとスカートのセットアップ姿を見せています。透け感が色っぽく、セットアップのブラックと金髪の組み合わせも相性抜群です。今後の投稿にも期待したいですね。
