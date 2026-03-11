Photo: 小暮ひさのり

さぁさぁ、食べな食べな。遠慮はいらんって。

そ、そうは言われても、僕食が細いんで…。みたいな経験ありますか？

今日やってきたMacBook Neoちゃんもそんな子で、付属する充電器も20Wモデルです。「そうは言っても、20W以上食えるんでしょ？」「本気出せばもうちょっと入るんでしょ？」みたいな期待感ありますよね。食ってもらいました。

MacBook Pro用140Wアダプタを用意。さぁお食べ。

Photo: 小暮ひさのり

同じくこの日編集部に届いたMacBook Proから140Wの純正アダプタを拝借。

下がMacBook Neo付属の20Wアダプタですが、こう比べてみると違いがスゴイですね。140Wアダプタ鈍器ですねもう。

Photo: 小暮ひさのり MacBook Pro付属の140Wアダプタを接続

実際に繋いでみたところ、MacBook Neoのシステム情報からは45W入力として表示されていました。ほら、食えるじゃん。

Photo: 小暮ひさのり

ホントに食えてんの？とワットチェッカーでも測ってみたところ、実入力は30W付近で安定、MAX32Wほど。…45Wは食えてませんでした。

でも、実測30W出るなら、付属の20Wアダプタを使うよりは30Wとか45Wくらいのアダプタを持ち歩いた方が充電は速く済ませられます。MacBook Neoを買った人は45Wの2ポート充電器とか持っておくと、スマホといっしょに充電できて便利かもしれません。

また、MacBook NeoのUSBポートはUSB3＋USB2と仕様が異なりますが、入力W数はどちらに挿しても同じでした。充電用ポートにするなら、転送速度の遅いUSB2の方がいいですねー。

Photo: 小暮ひさのり MacBook Neo付属の20Wアダプタを接続

余談ですが、MacBook Neo付属の20Wアダプタを繋いだら、ちゃんと20Wでした。ここは正直。

Source: Apple