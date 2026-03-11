Photo: 三浦一紀

ドローンを買って、ワクワクしながら海や川で飛ばしてみたら、いきなり水面に落っこちて終了…。そんな経験したことありませんか？ 防水設計ではないドローンは、その時点で絶命してしまいます。

Photo: 三浦一紀

そんな不安から解放してくれるのが、HOVERAirの「HOVERAir AQUA」。IP67等級の防水設計がされており、水に浮くようになっています。これなら、水に落ちても安心。

Photo: 三浦一紀

もちろん、水上から浮上することも可能。水辺でドローン撮影をする機会が多い人にとっては、非常にありがたい製品ではないでしょうか。

かるーいドローンもあったよ

Photo: 三浦一紀 左：HOVERAir X1 Pro 右：HOVERAir X1 Smart

そのほか、99gと軽量の日本向けモデル「HOVERAir X1 Smart」と、飛行性能をアップしたモデル「HOVERAir X1 Pro」なども展示されていました。

軽量モデルなので、気軽に持ち出せるのがいいですね。

最近、ドローンにちょっと興味が出てきて、講習会とか行ってみようかなと思っていたのですが、先に自分専用ドローンが欲しくなってきちゃったな…。あとは、飛ばせるところを探さなければ！