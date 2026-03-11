水没の危機を回避せよ。水に浮くドローンなら水辺でも安心
ドローンを買って、ワクワクしながら海や川で飛ばしてみたら、いきなり水面に落っこちて終了…。そんな経験したことありませんか？ 防水設計ではないドローンは、その時点で絶命してしまいます。
そんな不安から解放してくれるのが、HOVERAirの「HOVERAir AQUA」。IP67等級の防水設計がされており、水に浮くようになっています。これなら、水に落ちても安心。
もちろん、水上から浮上することも可能。水辺でドローン撮影をする機会が多い人にとっては、非常にありがたい製品ではないでしょうか。
かるーいドローンもあったよ
そのほか、99gと軽量の日本向けモデル「HOVERAir X1 Smart」と、飛行性能をアップしたモデル「HOVERAir X1 Pro」なども展示されていました。
軽量モデルなので、気軽に持ち出せるのがいいですね。
最近、ドローンにちょっと興味が出てきて、講習会とか行ってみようかなと思っていたのですが、先に自分専用ドローンが欲しくなってきちゃったな…。あとは、飛ばせるところを探さなければ！
HOVERAir X1 Smart
73,920円
