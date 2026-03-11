侍ジャパンは10日のチェコ戦後に渡米

感動の“見送り”だった。野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は11日未明に自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新し、米国ラウンドへ向けて出発する様子を投稿した。そのうちの1枚がファンの心に響いている。

10日のチェコ戦後に9枚の写真や動画を投稿。そのうちの1枚の午前3時頃にあがった映像は、米国ラウンドへ向け、羽田空港から出発した際に機内から撮影したものと思われるもので、窓の外で空港職員がズラリと並んで手を振っているものだった。

世界一連覇へ向け出発する侍ジャパンを激励の見送り。大谷も「敬礼マーク」の絵文字を3つ並べて感謝の思いを記した。

この光景にファンも感動。「JALのスタッフさん約30人が夜中に並んでお見送りしてる姿、日本のおもてなし精神が最高すぎる！」「そこに一緒に並びたい笑」「疲労すら味方につける規格外のタイムマネジメントと、それを支えるJALスタッフの献身。この『総力戦』こそが、世界一を奪還するための真のエンジンです」「空港の皆でお見送りしてくれるのいいな」「お見送り、粋だね〜」「侍ジャパンが米国へ飛び立ちにJALスタッフが勢揃いで見送り さすが日本人らしい」と称賛のコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）