『あまちゃん』から13年…32歳のん、東日本大震災から15年で想い 「アキちゃん…ありがとう」の声
俳優・アーティスト・のん（32）が、東日本大震災の発生から15年となった11日、自身のXを更新した。
【写真】『あまちゃん』GMT47メンバーお披露目 挿入歌「暦の上ではディセンバー」
「東日本大震災の発生から今年で15年。今日という日を確かめます。今年も黙祷させていただきます のん」としたためた。
のんは、2013年のNHK連続テレビ小説『あまちゃん』でヒロイン天野アキ役を好演してブレイク。東北・北三陸の田舎町を舞台に、アキが挫折・奮闘ののちに、アイドルとなるストーリー。また、震災が描かれる作品となった。
のんの投稿に対して「アキちゃん…ありがとう」「いつも東北へ想いを寄せていただき、ありがとうございます」「あまちゃん見直したいと思いました」「震災から15年、のんさんと共に祈りを捧げます」など、多数の声が届いている。
【写真】『あまちゃん』GMT47メンバーお披露目 挿入歌「暦の上ではディセンバー」
「東日本大震災の発生から今年で15年。今日という日を確かめます。今年も黙祷させていただきます のん」としたためた。
のんは、2013年のNHK連続テレビ小説『あまちゃん』でヒロイン天野アキ役を好演してブレイク。東北・北三陸の田舎町を舞台に、アキが挫折・奮闘ののちに、アイドルとなるストーリー。また、震災が描かれる作品となった。
のんの投稿に対して「アキちゃん…ありがとう」「いつも東北へ想いを寄せていただき、ありがとうございます」「あまちゃん見直したいと思いました」「震災から15年、のんさんと共に祈りを捧げます」など、多数の声が届いている。