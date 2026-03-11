魔裟斗＆矢沢心、WBC夫婦観戦ショット公開「東京ドームに溶け込んでる」「相変わらず美男美女」の声
【モデルプレス＝2026/03/11】タレントの矢沢心が3月10日、自身のInstagramを更新。夫で元格闘家の魔裟斗とのWBC観戦ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】47歳元格闘家「東京ドームに溶け込んでる」44歳タレント妻とスタンド観戦
矢沢は「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」とつづり、東京ドームを訪れた際の写真を投稿。電光掲示板を背景に夫婦揃ってサングラスをかけ、肩を並べた2ショットを公開した。「Masatoさんの誕生日を東京ドームで。5日間だけは3歳差 お誕生日おめでとう」と、同日に魔裟斗が誕生日を迎えたことを報告し「尊敬と愛を込めて あなたと過ごす時間が私の宝物です これからも健康で楽しい毎日を過ごそうね」と、愛情のこもったメッセージも。「メガネはまさとぅさんのを拝借しました…笑」と、魔裟斗の眼鏡を借りたという2人の仲の良さが垣間見えるエピソードを続けている。
また、魔裟斗も同日にInstagramを更新し、夫婦でWBCを現地観戦した写真を投稿。「大谷さん でない」と涙の絵文字を添えて綴っている。
この投稿には「素敵な夫婦」「東京ドームに溶け込んでる」「相変わらず美男美女」「お似合い」「お誕生日おめでとうございます」「仲良しで憧れる」などの声が寄せられている。
魔裟斗と矢沢は2007年に結婚。2012年6月に第1子長女、2014年9月に第2子次女が生まれ、2019年1月に第3子長男が誕生した。（modelpress編集部）
◆魔裟斗＆矢沢心、夫婦でWBC現地観戦
◆矢沢心の投稿に反響
