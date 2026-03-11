水迫畜産の加工場に立ち入り調査

産地や種類の違う牛肉を「鹿児島県産」や「黒毛和牛」と不正に表示し販売していた水迫畜産の加工場に11日、鹿児島市などが立ち入り調査をしています。

（記者）「ふるさと納税の返礼品として牛肉を扱っていた自治体の職員が工場に入っていく」

11日は鹿児島市などの職員が鹿児島市にある水迫畜産の加工場に立ち入り調査に入りました。

「黒毛和牛」「鹿児島県産」と不正に表示

農水省によりますと、水迫畜産は2023年1月から2024年1月にかけて、乳牛のホルスタイン種などを「黒毛和牛」と不正に表示し、沖縄県産や宮崎県産を「鹿児島県産」と不正に表示していました。

数量はあわせて27トンに上り、農水省は10日、表示の是正を指示しました。水迫畜産は取材に対し「社内で産地を把握できていれば、他県産の肉を鹿児島県産と表示してもいいと思っていた」という趣旨の説明をしています。

消費者からは厳しい声

鹿児島の和牛ブランドの信頼を揺るがす不正表示。消費者からは厳しい声が聞かれました。

（10代）

「普通におかしくないか」

「信頼関係が崩れて、今後買いたくないという気持ちになってしまう」

（70代）「鹿児島を代表する特産品に問題が出てきていることがどうか、今後を危惧する」

（70代）「鹿児島ブランドなので、がっかりした。（ふるさと納税で）子育て支援や地域を応援してくれる方々に対して残念」

鹿児島市や指宿市、南九州市、姶良市はふるさと納税の返礼品などとして販売していました。4つの市は11日合同で鹿児島市の加工場に立ち入り調査し、聞き取りなどをしています。

4市は、寄付金の返還などの対応について「検討中」としています。

