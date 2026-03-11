SACD 交響詩ウルトラマン／ウルトラセブン

秋葉原のPCショップ・オリオスペックは、3月15日に実施する「交響詩ウルトラマン／ウルトラセブン トーク＆リスニングイベント」の参加希望者が多く、抽選に漏れた人が多かったことから、フォローイベントとして、フリー試聴会を追加で実施することを決定。実施日は3月16日14時30分～19時で、場所はオリオスペックのイベントルーム。

トーク＆リスニングイベントで使用した “質実共に評価の高い国産オーディオ” をそのまま使い、『交響詩ウルトラマン/ウルトラセブン』のデジタルメディア(SACDハイブリット盤、ハイレゾストリーミング、ハイレゾダウンロードファイル)をフリーで試聴できる。

作品全曲の試聴に加えて、冬木透氏のインタビュー映像(3月15日イベント第二部で特別公開する映像資料)も、再び上映する予定。「歴史的な音楽作品の魅力と奥深さを、資料価値が極めて高い映像とともにセレクトされた高級オーディオでご堪能ください」としている。

参加は無料。予約不要、時間内入退場自由。機材オペレーターは常駐するが、ゲストの登壇はない。イベントの詳細や、作品(フルアルバム)の試聴とインタビュー映像の上映スケジュールは、オリオスペックのブログを参照のこと。

