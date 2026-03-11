WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の日本代表はチェコ戦に勝利するとJALのチャーター便に搭乗し、アメリカのマイアミに向かった。準々決勝は日本時間の3月15日午前10時から始まる予定で、プールCを1位で通過した日本は、プールDを2位で通過したチームと戦う。そのプールDではベネズエラとドミニカ共和国が12日の午前9時から対戦し、「負けた」チームが日本と準々決勝で相まみえる。

＊＊＊

担当記者は「ベネズエラもドミニカも多数のメジャーリーガーを擁していることで話題を集めています」と言う。

「特筆すべきは、やはりホームランの数でしょう。3月11日現在、ベネズエラは5本、ドミニカは9本も打っています。ベネズエラは2023年にMVPを受賞したロナルド・アクーニャ・ジュニア、首位打者を3度獲得したルイス・アラエス、25年に49本のホームランを放ったエウヘニオ・スアレス……などなど、文字通りの“ドリーム・チーム”です。もちろんドミニカも負けていません。ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア、フアン・ソトなど屈指のスラッガーが集結しています。契約金の総額は22億9190万ドル（約3576億円）に達し、移動の機内で『誰が金持ちか』を競い合う姿がXに公開されました。ドミニカのスター選手たちは腕に巻いた高級腕時計の自慢を始め、ある選手に大量の札束を投げてはしゃぐなど、まさに“規格外”の様子が全世界に配信されたのです」

激闘必至の準々決勝！ 勝負のカギを握る大谷翔平

MLBアナリストの友成那智氏は「どちらのチームも日本代表にとっては正真正銘の強敵です。東京ドームの試合とは桁違いの苦戦になる可能性が高いわけですが、ドミニカよりはベネズエラのほうが勝利する確率は上がると思います」と分析する。

本当は「日本野球」のほうが強い

「評価のポイントは投手陣です。ベネズエラよりドミニカのほうが充実していると判断しました。例えばクローザーを見てみましょう。ベネズエラはオリックス所属のアンドレス・マチャド投手で25年シーズンは28セーブ9ホールド、防御率2・28という成績でした。一方、ドミニカはブリュワーズのアブナー・ウリーベ投手で25年は7セーブ37ホールド。防御率は1・67という具合です。ウリーベは時速160キロを超えるシンカーが武器で、これはメジャーリーガーの強打者でもなかなか打てません。バットに当てることはできても、ボテボテのゴロか凡フライになります」（同・友成氏）

対戦相手がベネズエラになってもドミニカになっても、日本はロースコアの接戦に持ち込めるかどうかが鍵になるという。もし乱打戦になれば、これを制するのは至難の業だからだ。

「ただし、ベネズエラもドミニカも160キロ台の剛速球を投げ、手元で動くボールを得意球にする投手が目立ちます。国内組の打者にとっては対戦したことのないタイプですから、苦戦が予想されます。2点か3点を取るのが精一杯でしょう。いまさら指摘しても意味がないとは分かっていますが、本来であればベネズエラやドミニカのようなチームは日本流の“スモールベースボール”を苦手にするはずなのです」（同・友成氏）

敵の弱点は守備

友成氏は「例えばドミニカのキャッチャーのオースティン・ウェルズはヤンキースに所属する強打者として知られています」と言う。

「25年のシーズンは21本のホームランを放ち、打率は2割1分9厘、長打率は4割3分6厘です。ところが守備は3つのエラーに5つのパスボールを記録し、盗塁阻止率に到っては2割5分3厘に過ぎません。アメリカでは『バントの処理さえできない』という辛辣な悪口もあるほどです。ベネズエラの守備陣も似たところがありますから、周東佑京選手のような足の速いバッターが3人とか4人スタメンで出場し、バントヒットや盗塁でかき回せば、勝つ確率は大幅に上昇したと思います。名将として知られる野村克也さんは『外国人投手は小技でイライラさせるに限る』と語っていたそうですが、そうした戦術が最も効果的なのがベネズエラやドミニカの投手なのです」

だが今回の日本代表は強打者で固めてしまった。井端弘和監督が“ビッグボール”を選んだ以上、盗塁などの小技は期待できない。となると投手陣が相手打線を0点か1点に抑える必要がある。

最大の不安はクローザー

「ところが投手陣も不安材料が目立ちます。先発は山本由伸投手の可能性が高いでしょう。彼ならベネズエラやドミニカの強力打線を封じ込めるだけの力があります。ただしWBCには球数制限があり、準々決勝は80球です。更に日程の問題もあります。3月12日が準々決勝、16日か17日が準決勝、そして18日が決勝です。実は今回のアメリカ代表は山本投手が得意とするバッターが目立つのです。連覇するため決勝戦でフル稼働してもらうには準々決勝を5回とか6回で降板してもらうのが理想的なのは言うまでもありません。ところが後続がいないのです」（同・友成氏）

好調なセットアッパーとして注目されている種市篤暉は、ロッテの先発ピッチャーだ。ロングリリーフは可能だろう。しかし準決勝と決勝のことを考えると、あまり長く投げてもらうわけにもいかない。

山本と種市の継投で相手を8回まで無失点に抑え、日本がリードしているという理想的な展開になったとしても、クローザーが誰かという問題がある。友成氏は「率直に言ってクローザーが大勢投手だとホームランを打たれる可能性があります」と懸念する。

人材不足が露呈？

「オーストラリアの代表選手はマイナーリーグのレベルで、にもかかわらず2本のホームランを打たれたのは評価できません。他の投手もベネズエラやドミニカの強打者を押さえられるかどうか……。やはり2023年のWBC日本代表に比べると、投手陣の駒が不足しているという印象は否めません。ブルペンデーの総力戦で挑むにしても、メジャーのスラッガーに打たれる心配があります。“たられば”論になってしまうかもしれませんが、今回の日本代表は打者も投手もメジャーのベテラン組を重用しすぎたかもしれないと心配しています。もう少し若手を積極的に抜擢していたら、今のような人材不足に悩まされることもなかったのではないでしょうか」（同・友成氏）

デイリー新潮編集部