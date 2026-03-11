衆議院・文部科学委員会では11日、一部週刊誌が報じた不倫問題について、野党が松本洋平文部科学大臣に事実関係を質しました。

文春オンラインによりますと、松本文科大臣は不倫関係にあった女性を国会議員会館の自室に招いたりしていたということです。

この報道を受け、衆議院・文部科学委員会では、野党が松本文科大臣に事実関係を質しました。

中道改革連合 泉健太 衆院議員

「大臣に関する報道が出たということを認識しております。まず、このことについて事実なのか。そして事実だとしたら、この職務を続けられるのか。そして、また自ら説明責任を果たすべきと考えますがいかがでしょうか」

松本洋平 文部科学大臣

「内容について私自身まだ見ていないというような状況であります。しっかりと、そちらの方を見た上でですね、私自身判断をしてまいりたいと思います」

野党からは「青少年の教育を担当する文科大臣としてはダメだ」「大臣自らが処遇を決めるべき」との声も上がりますが、木原官房長官は「報道は承知しているが、その逐一についてコメントは差し控える」としています。