みなみかわ、新たな愛車となる“名車”に興奮「めちゃくちゃいいです！ホントに25年前（のモデル）ですか？」
ピン芸人のみなみかわが、11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。新たな“愛車”を公開した。
【動画】フルノーマルでもめっちゃかっこいい…みなみかわが状態の良さに驚いた新たな愛車となる25年前“名車”の全貌
動画前半では、ウエストランド・河本太とともに、大型二輪一発試験に向けてコースを検証。そして試験を受けたが、残念ながら落ちたことを報告した。だが、以前、スピードワゴンの井戸田潤の愛車を手掛けたバイク販売店に、みなみかわの愛車（カスタム前のベース車）が入荷したと聞きつけ、見に行くことに。
みなみかわは「僕のダブロクが入荷されたと…目の前に…めちゃくちゃいいです」と興奮気味に紹介。こちらです」と後悔したのが、カワサキ『W650』でシルバーとブルーのモデルだった。販売店スタッフは「2000年式の排ガス規制かかるまえの初期型なんですけど、フルノーマルで、フレームにサビとかない状態で、これだけのコンディションのものは少なくなってきている」「カスタムしてしまうんですけど、ベースがいいに越したことはない」とその状態の良さを伝えた。
実際にエンジンをかけると一発で始動。みなみかわはまたがらせてもらい、「いいですね〜。ホントに25年前（のモデル）ですか？」大興奮。「（大型試験に）落ちて悲しい気持ちではありましたが、実物を見られて相当モチベーションが上がった」と、“愛車”効果で、大型免許取得を誓った。
【動画】フルノーマルでもめっちゃかっこいい…みなみかわが状態の良さに驚いた新たな愛車となる25年前“名車”の全貌
動画前半では、ウエストランド・河本太とともに、大型二輪一発試験に向けてコースを検証。そして試験を受けたが、残念ながら落ちたことを報告した。だが、以前、スピードワゴンの井戸田潤の愛車を手掛けたバイク販売店に、みなみかわの愛車（カスタム前のベース車）が入荷したと聞きつけ、見に行くことに。
実際にエンジンをかけると一発で始動。みなみかわはまたがらせてもらい、「いいですね〜。ホントに25年前（のモデル）ですか？」大興奮。「（大型試験に）落ちて悲しい気持ちではありましたが、実物を見られて相当モチベーションが上がった」と、“愛車”効果で、大型免許取得を誓った。