¡Ú ¿ù±ºÂÀÍÛ ¡Û¡¡ÃÂÀ¸Æü¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤¬¼êºî¤ê¥±¡¼¥¤Ç½ËÊ¡¡¡45ºÐ¤Î·è°Õ¤Ï¡Ö·ò¹¯Âè°ì¤Ç¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤¬3·î10Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£45ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢Ä¹½÷¤Î´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼êºî¤ê¥±¡¼¥¤Ç¤ª½Ë¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¿ù±ºÂÀÍÛ ¡Û¡¡ÃÂÀ¸Æü¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤¬¼êºî¤ê¥±¡¼¥¤Ç½ËÊ¡¡¡45ºÐ¤Î·è°Õ¤Ï¡Ö·ò¹¯Âè°ì¤Ç¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¿ù±º¤µ¤ó¤Ï»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö0»þ¤ËÃ¡¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æw¡¡¿²¤Ü¤±¤Ê¤¬¤é¡Ä¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Á¡Ù¤Ã¤È¡¢´õ¶õ¤Î¼êºî¤ê¥±¡¼¥¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡¼¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥í¥°¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÏÃë¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿ù±º¤µ¤ó¤¬Çò¤¤»®¤ËºÜ¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥¤Ë¤Ïçõ¤¬¼þ°Ï¤Ë¾þ¤é¤ì¡¢¾Ð´é¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»®¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ ¤ªÃÂÀ¸Æü ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦♡¡×¤È¡Ö½Ë45¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î°¦¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¼êºî¤ê¤Î²¹¤«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
45ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¿ù±º¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä«¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¸å¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ«¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¡£¡Ö·ò¹¯Âè°ì¤Ç¡¢¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢45ºÐ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÇ¯Îð¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û