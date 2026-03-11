NBAシカゴ・ブルズは11日までに自身のSNSを更新。河村勇輝（24）が24年パリ五輪での“疑惑の判定”について言及する場面があった。

公式SNSでは「2024年パリ五輪でフランスが日本に勝った話を、ヤブセレがユウキに蒸し返す」と記して、練習で会話を交わす2人の様子を動画投稿した。

フランス代表のヤブセレが「カメラが来ているぞ。俺たちがオリンピックで土壇場で勝ったのを覚えてる？ 最後の数秒で！」と河村に言い放った。

24年パリ五輪1次リーグB組2戦目で開催国フランスと対戦。残り16秒で4点リードしたが、フランスのシューターを河村がチェックに行くと、この3Pシュートが決まった瞬間に笛が吹かれ、バスケットカウントが取られた。映像では接触があったか微妙だったが、フランスの4点プレーとなり84―84の同点。5分の延長戦では、ウェンバンヤマに3点シュートを決められるなど、死闘の末に敗れて1次リーグ連敗を喫した。

河村は「ふざけんな。五輪でファウルはしてないぞ。してない！」と主張。「最後の9秒間、俺はしてない！知ってるだろ、俺たちが最後の9秒でフランスに負けたのは、4点リードしてたのに、審判がファウルを取ったんだ。フランスの選手が3ポイントを決めて、延長戦で同点に追いつかれた。それで負けたんだ。でもさ……俺は彼に触ってないんだ！審判はリスペクトしてるけど、終わったことだし過去は過去だ」と説明した。

ネットでは「チームメイトと仲良くやり取りしてるのを見るのはいつも楽しいね」「あの時のユウキは信じられないほどすごかった！」「LA28でも見たいね！」「ユウキは信じられないほどのマインドセットを持っている」「ヤブセレ絶対にいいやつ」「わちゃわちゃ可愛い」「ホッとするね」「ヤブセレがイジれるほど良い関係なんだね」などの声が上がった