イラン情勢を受けてきょう、愛知県清須市では…

（前川智彦記者）

「こちらの運送会社では、物資の輸送に必要なトラックの燃料の価格高騰が心配されています」

トラックの主な燃料となる軽油も、今回の原油価格高騰の影響を受けています。



（ミライノ 橋本憲佳社長）

「（1リットルあたりの軽油価格が）1か月で約20円上がっています」

燃料費が全経費の約3割 運賃交渉もすぐには上がらず…

この運送会社では、燃料費が全経費の約3割を占めるといいます。しかし、急激な値上がりに対しては、有効な対策を打てていないといいます。





「1日でも早く減税を」

（橋本社長）「運賃は交渉していかないといけないので、この短期間1か月でこれだけ燃料費が上がってしまうと、交渉してもすぐに上げていただけないのが現状」

燃料価格を巡っては、ガソリンの暫定税率が去年ようやく廃止されました。これに続いて、軽油引取税の暫定税率も今年4月からの廃止が予定されています。

しかし、その直前での燃料価格高騰となると、年度末の繁忙期が重なり困惑が広がっています。



（橋本社長）

「繁忙期にこそ一番燃料を使いますので、1日でも早く減税が行われると嬉しい」

“複数の客の商品を1台”に 燃料費の節約はかる

将来的な運賃値上げも視野に入れつつ、今後は複数の客の商品を1台のトラックに積み込む「混載便」を増やして、燃料の節約に取り組むといいます。



（橋本社長）

「走れば走るほど経費は増えていく。その分燃料費が高くなるので、経営は逼迫していく」