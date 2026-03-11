エニーカラーが２６年４月期利益予想を下方修正 エニーカラーが２６年４月期利益予想を下方修正

ＡＮＹＣＯＬＯＲ<5032.T>がこの日の取引終了後に、２６年４月期の単独業績予想について、営業利益を２１０億～２２０億円から１９８億２４００万～２０３億５９００万円（前期比２１．８％～２５．１％増）へ、純利益を１４５億７０００万～１５２億６０００万円から１４０億１５００万～１４３億８７００万円（同２１．８％～２５．０％増）へ下方修正した。



コマースを中心にＶチューバーユニットの周年施策、季節性施策、ライブ関連グッズなどに大型施策による強い需要があり、売上高は５２０億円～５４０億円から５４７億３０００万円～５５６億３０００万円（同２７．６％～２９．７％増）へ上方修正したものの、第３四半期に廃棄予定の棚卸資産に係る商品評価損を計上したことに加えて、第４四半期に会計上の商品評価損を計上する予定であることが要因としている。



なお、同時に発表した第３四半期累計（２５年５月～２６年１月）決算は、売上高４２０億２０００万円（前年同期比４５．４％増）、営業利益１６９億９００万円（同５４．２％増）、純利益１１７億９３００万円（同５５．５％増）だった。



