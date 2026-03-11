１１日の東京株式市場は幅広い銘柄に買いが優勢となり、日経平均株価は続伸し、フシ目の５万５０００円台を終値で回復した。



大引けの日経平均株価は前営業日比７７６円９８銭高の５万５０２５円３７銭と大幅続伸。プライム市場の売買高概算は２８億６１９５万株、売買代金概算は７兆２９８６億円。値上がり銘柄数は１０３０、対して値下がり銘柄数は５０９、変わらずは５６銘柄だった。



きょうの東京市場はリスク選好の地合いが継続、日経平均株価は７００円を超える上昇となった。前日の米国株市場では方向感の見えにくい展開でＮＹダウは小反落となったものの、半導体主力株に買われる銘柄が多く、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は続伸。円安進行や原油市況の上昇一服と合わせ東京市場でも半導体セクターに追い風となった。また、米国時間の取引終了後に開示された米オラクル＜ORCL＞の決算は市場予想を上回る好内容となり、時間外取引で大幅高に買われたことで、これも投資家心理を強気に傾ける背景となった。ただ、買い一巡後は全般やや上値の重さが意識された。個別株も後場に戻り売り圧力が顕在化する銘柄が増え、値上がり銘柄数は前引けから３００以上減少した１０００あまりで、全体の６５％にとどまった。



個別では、キオクシアホールディングス<285A.T>が連日の大幅高となり、売買代金２位に食い込んだ任天堂<7974.T>も大きく株価水準を切り上げた。ソフトバンクグループ<9984.T>が高く、フジクラ<5803.T>、古河電気工業<5801.T>など電線株への買いも継続した。ＪＸ金属<5016.T>が物色人気となり、レーザーテック<6920.T>、ディスコ<6146.T>、アドバンテスト<6857.T>など半導体製造装置関連も堅調だった。ジャパンディスプレイ<6740.T>が活況高。レゾナック・ホールディングス<4004.T>が急騰、フルヤ金属<7826.T>、武蔵精密工業<7220.T>なども値を飛ばした。



半面、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>などメガバンクが冴えず、ファーストリテイリング<9983.T>も下落した。ＮＥＣ<6701.T>が下落、日立製作所<6501.T>も軟調だった。リクルートホールディングス<6098.T>も売りに押された。ＭｏｎｏｔａＲＯ<3064.T>が急落、ライフドリンク カンパニー<2585.T>、ネットプロテクションズホールディングス<7383.T>、Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ<4180.T>なども大幅安。



