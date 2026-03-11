「私たちは誰にも劣っていない」レアル指揮官がマンCとのビッグマッチへ意気込み「勝ちにいく」
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第1戦が11日に行われ、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウにマンチェスター・シティを迎え撃つ。アルバロ・アルベロア監督の前日会見でのコメントをクラブ公式サイトが伝えた。
レアルとシティが欧州CLで激突するのは5シーズン連続。アルベロア監督は「とてもエキサイティングで、ファンが待ち望んでいる試合だ」と、ビッグマッチへの期待を口にした。
「モチベーションは非常に高い。チャンピオンズリーグが私たちにとってどれほど特別な試合か、皆さんもご存知だろう。そのメンタリティ、情熱、そして熱意を持って試合に臨みたいと思う」
相手のシティについては「素晴らしい選手、そして素晴らしい監督」を擁するチームだと称え、警戒を強めている。
「彼ら全員をマークする必要がある。なぜなら、全員が非常に優秀だからだ。彼らは個々の才能に恵まれたチームだが、チームとして優れたパフォーマンスを発揮する方法も知っている」
「彼らはとても明確な考えを持っており、(ジョゼップ・)グアルディオラ監督と7、8年も一緒に仕事をしてきた。お互いを完璧に理解しており、目を閉じてもプレーできる」
「この試合では、非常に集中力を高め、多くのことをうまくこなす必要がある。守備、攻撃、セットプレー…一瞬一瞬、あらゆる細部が重要だ」
それでも指揮官は「私たちは自信と準備を整えており、本当に楽しみにしている」と強気な姿勢を強調。「以前、マドリーが常に優勝候補だと言ったことがあるが、それが私の考えだ。私たちはレアル・マドリーであり、誰にも劣っていると感じたことはない。どんな状況や対戦相手であろうと関係ない」とし、「明日は勝ちにいく」と宣言した。
レアルとシティが欧州CLで激突するのは5シーズン連続。アルベロア監督は「とてもエキサイティングで、ファンが待ち望んでいる試合だ」と、ビッグマッチへの期待を口にした。
相手のシティについては「素晴らしい選手、そして素晴らしい監督」を擁するチームだと称え、警戒を強めている。
「彼ら全員をマークする必要がある。なぜなら、全員が非常に優秀だからだ。彼らは個々の才能に恵まれたチームだが、チームとして優れたパフォーマンスを発揮する方法も知っている」
「彼らはとても明確な考えを持っており、(ジョゼップ・)グアルディオラ監督と7、8年も一緒に仕事をしてきた。お互いを完璧に理解しており、目を閉じてもプレーできる」
「この試合では、非常に集中力を高め、多くのことをうまくこなす必要がある。守備、攻撃、セットプレー…一瞬一瞬、あらゆる細部が重要だ」
それでも指揮官は「私たちは自信と準備を整えており、本当に楽しみにしている」と強気な姿勢を強調。「以前、マドリーが常に優勝候補だと言ったことがあるが、それが私の考えだ。私たちはレアル・マドリーであり、誰にも劣っていると感じたことはない。どんな状況や対戦相手であろうと関係ない」とし、「明日は勝ちにいく」と宣言した。