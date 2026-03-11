『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式をABEMAで無料生中継決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

6月13日に開催される『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式の模様をYouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、さらにABEMA、Lemino、radiko、TOKYO MXとマルチプラットフォームで生中継されることが決定した。

■YouTube番組『MUSIC AWARDS JAPAN-Deep Insights-』始動

『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。第2回となる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、6月13日にGrand CeremonyをTOYOTA ARENA TOKYOにて開催する。

主要部門を表彰するGrand Ceremonyの模様はNHKにて生放送、その前に開催されるレッドカーペットの様子をNHK BSにて、さらに、SGCホール有明（東京ドリームパーク）で開催される主要部門以外を表彰するPremiere Ceremonyの様子をTOKYO MXにて放送する。

また、Premiere CeremonyおよびGrand Ceremonyの様子は、YouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、Lemino、ABEMA、radikoでも生配信する。さらにSpotifyやTikTok、XなどのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツの発信を行う予定だ。2025年から規模を拡大し、マルチプラットフォームにて展開していく。

3月19日には、『MAJ2026』のエントリー作品を発表、いよいよ音楽人による投票を開始。投票はエントリー作品に選ばれたアーティスト・クリエイターをはじめとする、音楽関係者によって行われ、4月30日にノミネート作品、6月13日の授賞式にて受賞作品を発表する。

そして3月13日より、YouTube番組『OTOMO presents MUSIC AWARDS JAPAN-Deep Insights-』が始動。日本の多様な音楽やカルチャーの魅力を世界へ発信していく、CEIPAの新メディア“OTOMO”が届ける新番組『OTOMO presents MUSIC AWARDS JAPAN-Deep Insights-』。『MUSIC AWARDS JAPAN』をより楽しむため、“いま、音楽シーンでは何が起こっているのか？”をテーマに、各ジャンルの「現在」を覗いていこうという公式YouTube番組だ。MCはハリー杉山が担当。初回ゲストは、YouTubeチャンネル『みのミュージック』運営の“みの”がロック・オルタナティブについて語る。

■番組情報

NHK総合『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

06/13（土）時間未定

※NHK ONEにて同時配信＆週間の見逃し配信

YouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）

■配信情報

YouTube『OTOMO presents MUSIC AWARDS JAPAN -Deep Insights-』

03/13（金）21:00～

