Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。映画『スペシャルズ』のオフショットを公開し、話題を集めている。

【画像】佐久間大介『スペシャルズ』オフショット／キャラクターポスター／初日舞台挨拶＆オフショット

■佐久間大介ら決めショット＆自然体ショット

佐久間は「スペシャルズ参上」というコメントとともに、撮影時のオフショットを投稿。

アーケード商店街で、青柳翔、中本悠太、椎名桔平、小沢仁志とともに並ぶ姿が収められている。

佐久間は白のTシャツにライン入りのジャージパンツを合わせたラフなスタイル。両手をポケットに入れ、少し顎を上げたクールな表情でカメラを見つめている。

別カットでは、赤いキャップに黒縁メガネ、オレンジのウィンドブレーカーを羽織った佐久間が、片足を上げて蹴るようなポーズを見せ、共演者たちと談笑するリラックスした姿も。撮影の合間の和やかな雰囲気が伝わるオフショットとなっている。

SNSでは「ビジュ強すぎる」「銀髪が刺さる」「治安悪くて好き」「待ってメロい」「迫力あってかっこいい」「個性派揃いw」「裏でニコニコなスペシャルズかわいくて最高」「自然体な笑顔かわいい」「惚れ直した」などの声が寄せられている。

■佐久間大介、映画『スペシャルズ』オフショット

■キャラクターポスター

■初日舞台挨拶の様子＆オフショット

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/