11人組グローバルボーイズグループINIの許豊凡（シュウ・フェンファン）が、3月11日放送の日本テレビ系『DayDay.』に金髪姿で登場。突然の髪色チェンジに、ファンの大きな注目が集まっている。

【写真】①金髪に劇的チェンジ！INI許豊凡 ②③黒髪ヘア ④⑤⑥2024年、オレンジ、ブロンド、パープルの髪色ショット

■INI許豊凡、ひさしぶりのハイトーンカラーのヘアにときめくファン続出

中国語、日本語、英語、韓国語の4ヵ国語を操り、『DayDay.』には曜日メンバーとして出演している許。知的で的確なコメント力でも知られている。

3月11日の放送前に投稿された番組の公式Xには、金髪姿の写真が公開され、突然のイメージチェンジでファンを驚かせた。

写真では、ストライプのシャツに黒のスリムなスーツを合わせた許が、番組の「D」マークを手で作ってポーズ。ハイトーンの髪が端正なスーツスタイルに華やかさを添えている。

ここしばらくは黒髪を中心としたダークトーンの髪色が続いていただけに、SNSでは、「髪色似合いすぎている」「久しぶりのハイトーンでびっくり」「突然の金髪に声出た」「ドラマ撮影終わったからかな？」「ドキドキが止まらない」「短くなって爽やか！」「新曲リリースに向けて？楽しみ！！」など、驚きと絶賛のコメントが寄せられている。

なお、INIは4月22日に8TH SINGLE「PULSE」をリリース予定。公開されているティザービジュアルでは、許は黒髪姿で登場している。

■3月9日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』での黒髪姿

■「PLUS」ティザーでは凛々しい黒髪で登場している許豊凡

■INI許豊凡、2024年のオレンジ、金髪、パープルヘアショット