米津玄師『日本ゴールドディスク大賞』6冠！「ベスト3ソング・バイ・ダウンロード」では史上初の快挙
米津玄師の楽曲が、『第40回日本ゴールドディスク大賞』にて計6部門を受賞。「ベスト3ソング・バイ・ダウンロード」を独占し、史上初となる快挙を達成した。
■米津玄師「ベスト3ソング・バイ・ダウンロード」を独占
『第40回日本ゴールドディスク大賞』ストリーミング部門では、「IRIS OUT」が、最高賞である「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング（邦楽）」および「ベスト5ソング・バイ・ストリーミング」の2冠を受賞。
ダウンロード部門でも、「Plazma」（読み：プラズマ）が最高賞の「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード（邦楽）」を受賞。さらに、「ベスト3ソング・バイ・ダウンロード」では、受賞枠である3作品すべてを「IRIS OUT」「Plazma」「BOW AND ARROW」が独占。同一アーティストによる「ベスト3ソング・バイ・ダウンロード」の独占は、日本ゴールドディスク大賞の歴史において史上初の快挙となった。
■米津玄師『第40回日本ゴールドディスク大賞』受賞作品
◎「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）
・ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング(邦楽)
・ベスト5ソング・バイ・ストリーミング
・ベスト3ソング・バイ・ダウンロード
◎「Plazma」（『機動戦士 Gudam GQuuuuuuX』主題歌）
・ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード（邦楽）
・ベスト3ソング・バイ・ダウンロード
◎「BOW AND ARROW」（TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌）
・ベスト3ソング・バイ・ダウンロード
