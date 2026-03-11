[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1749銘柄・下落1217銘柄（東証終値比）
3月11日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3028銘柄。東証終値比で上昇は1749銘柄、下落は1217銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが95銘柄、値下がりは126銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は440円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3358> Ｔｒａｉｌ 139 +25（ +21.9%）
2位 <7435> ナ・デックス 1206 +185（ +18.1%）
3位 <5844> 京都ＦＧ 4698.9 +647.9（ +16.0%）
4位 <6753> シャープ 706 +83.4（ +13.4%）
5位 <5031> モイ 346.8 +40.8（ +13.3%）
6位 <6594> ニデック 2450 +222（ +10.0%）
7位 <6613> ＱＤレーザ 1025 +75（ +7.9%）
8位 <1711> ＳＤＳＨＤ 299 +20（ +7.2%）
9位 <2991> ランドネット 631 +30（ +5.0%）
10位 <9837> モリト 1994.9 +80.9（ +4.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6768> タムラ 630.1 -96.9（ -13.3%）
2位 <350A> ＤＧ 791 -91（ -10.3%）
3位 <5032> エニーカラー 3666.5 -398.5（ -9.8%）
4位 <6966> 三井ハイテク 701 -56（ -7.4%）
5位 <7064> ハウテレ 1232 -80（ -6.1%）
6位 <4889> レナ 2030 -110（ -5.1%）
7位 <6521> オキサイド 4625.5 -239.5（ -4.9%）
8位 <6740> Ｊディスプレ 101.4 -4.6（ -4.3%）
9位 <5132> プラスゼロ 2110 -78（ -3.6%）
10位 <7779> サイバダイン 339 -11（ -3.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6753> シャープ 706 +83.4（ +13.4%）
2位 <6098> リクルート 6680 +152（ +2.3%）
3位 <3697> ＳＨＩＦＴ 697.8 +9.7（ +1.4%）
4位 <8604> 野村 1250 +16.5（ +1.3%）
5位 <6326> クボタ 2800 +36.5（ +1.3%）
6位 <4004> レゾナック 12070 +145（ +1.2%）
7位 <5803> フジクラ 25850 +200（ +0.8%）
8位 <8750> 第一生命ＨＤ 1483.9 +11.4（ +0.8%）
9位 <6752> パナＨＤ 2661 +18.5（ +0.7%）
10位 <9201> ＪＡＬ 2681.9 +17.9（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8802> 菱地所 4942.6 -75.4（ -1.5%）
2位 <6532> ベイカレント 4539.8 -63.2（ -1.4%）
3位 <7912> 大日印 3055.3 -39.7（ -1.3%）
4位 <7453> 良品計画 3725.1 -41.9（ -1.1%）
5位 <5201> ＡＧＣ 5937.6 -63.4（ -1.1%）
6位 <9008> 京王 3955.1 -41.9（ -1.0%）
7位 <9766> コナミＧ 20132.5 -212.5（ -1.0%）
8位 <7832> バンナムＨＤ 4220 -36（ -0.8%）
9位 <6902> デンソー 2011 -14.0（ -0.7%）
10位 <6361> 荏原 5179.5 -35.5（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
