　3月11日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3028銘柄。東証終値比で上昇は1749銘柄、下落は1217銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが95銘柄、値下がりは126銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は440円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3358>　Ｔｒａｉｌ　　　　　139　　 +25（ +21.9%）
2位 <7435>　ナ・デックス　　　 1206　　+185（ +18.1%）
3位 <5844>　京都ＦＧ　　　　 4698.9　+647.9（ +16.0%）
4位 <6753>　シャープ　　　　　　706　 +83.4（ +13.4%）
5位 <5031>　モイ　　　　　　　346.8　 +40.8（ +13.3%）
6位 <6594>　ニデック　　　　　 2450　　+222（ +10.0%）
7位 <6613>　ＱＤレーザ　　　　 1025　　 +75（　+7.9%）
8位 <1711>　ＳＤＳＨＤ　　　　　299　　 +20（　+7.2%）
9位 <2991>　ランドネット　　　　631　　 +30（　+5.0%）
10位 <9837>　モリト　　　　　 1994.9　 +80.9（　+4.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6768>　タムラ　　　　　　630.1　 -96.9（ -13.3%）
2位 <350A>　ＤＧ　　　　　　　　791　　 -91（ -10.3%）
3位 <5032>　エニーカラー　　 3666.5　-398.5（　-9.8%）
4位 <6966>　三井ハイテク　　　　701　　 -56（　-7.4%）
5位 <7064>　ハウテレ　　　　　 1232　　 -80（　-6.1%）
6位 <4889>　レナ　　　　　　　 2030　　-110（　-5.1%）
7位 <6521>　オキサイド　　　 4625.5　-239.5（　-4.9%）
8位 <6740>　Ｊディスプレ　　　101.4　　-4.6（　-4.3%）
9位 <5132>　プラスゼロ　　　　 2110　　 -78（　-3.6%）
10位 <7779>　サイバダイン　　　　339　　 -11（　-3.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6753>　シャープ　　　　　　706　 +83.4（ +13.4%）
2位 <6098>　リクルート　　　　 6680　　+152（　+2.3%）
3位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　697.8　　+9.7（　+1.4%）
4位 <8604>　野村　　　　　　　 1250　 +16.5（　+1.3%）
5位 <6326>　クボタ　　　　　　 2800　 +36.5（　+1.3%）
6位 <4004>　レゾナック　　　　12070　　+145（　+1.2%）
7位 <5803>　フジクラ　　　　　25850　　+200（　+0.8%）
8位 <8750>　第一生命ＨＤ　　 1483.9　 +11.4（　+0.8%）
9位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 2661　 +18.5（　+0.7%）
10位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　 2681.9　 +17.9（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8802>　菱地所　　　　　 4942.6　 -75.4（　-1.5%）
2位 <6532>　ベイカレント　　 4539.8　 -63.2（　-1.4%）
3位 <7912>　大日印　　　　　 3055.3　 -39.7（　-1.3%）
4位 <7453>　良品計画　　　　 3725.1　 -41.9（　-1.1%）
5位 <5201>　ＡＧＣ　　　　　 5937.6　 -63.4（　-1.1%）
6位 <9008>　京王　　　　　　 3955.1　 -41.9（　-1.0%）
7位 <9766>　コナミＧ　　　　20132.5　-212.5（　-1.0%）
8位 <7832>　バンナムＨＤ　　　 4220　　 -36（　-0.8%）
9位 <6902>　デンソー　　　　　 2011　 -14.0（　-0.7%）
10位 <6361>　荏原　　　　　　 5179.5　 -35.5（　-0.7%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

