ブンデスリーガのフライブルグ所属スイス代表ＭＦヨハン・マンザンビ（２０）の獲得を巡り、マンチェスターＵ、アーセナル、チェルシーのプレミアリーグ３強豪が争奪戦を開始することが明らかになったと、英サッカーサイト「チームトーク」が報じた。マンチェスターＵがいち早くマンザンビ側に接触。しかしアーセナル、チェルシーも頭抜けた運動量で中盤を支配する２０歳スイス代表ＭＦを高く評価し、今シーズン終了後の移籍期間で獲得競争に踏み出すと見られている。

「チームトーク」によると、移籍金は５０００万ユーロ（約９２億５０００万円）。特に中盤の再編が急務とされるマンチェスターＵは、３４歳ＭＦカゼミーロの後継としてマンザンビに注目。３クラブの中で最も熱心に２０歳スイス代表ＭＦ獲得に動くと見られている。

プレミアリーグ３強が注目するマンザンビにはブンデスリーガ内の強豪バイエルン・ミュンヘン、そしてレバークーゼンも興味津々。パリＳＧ、ナポリも獲得競争に加わる可能性が浮上し、Ｗ杯年の移籍期間で大きな注目を集める選手になりそうだ。（英通信員・森 昌利）