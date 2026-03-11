東日本大震災から15年となる11日、各地で黙とうが行われました。名古屋市の鶴舞公園では追悼式が開かれ、被災した東北の15年間に思いをはせました。

東日本大震災から、11日で15年。

被災地各地で黙とうが行われました。

警察庁によりますと、東日本大震災による死者は3月1日時点で1万5901人、また、岩手、宮城、福島を中心に現在も2519人が行方不明となっています。

名古屋市の鶴舞公園では、東海地方のボランティア団体が協力し、追悼式が開かれました。

震災の3年後から、毎年開かれている式典。

今年で13回目を迎えました。

「10年間、陸前高田市に行ってボランティアをしていた。(ボランティアは)20年続けてほしい。僕らの子どもや孫の代に震災とはどういうものなのかを語り部として伝えてほしい」(市内から参加 80代)

訪れた人たち、ひとりひとりが被災した東北の15年間に思いを馳せます。

歳月の流れが、式典の継続を難しくしている

追悼式には、東日本大震災をきっかけに、東海地方で暮らすようになった人も参加しました。

「宮城県の大河原町に住んでいた。今でも行きたいと思って、つい何日か前にも具体的に話もしたが、いまさらその年になって帰ることを考えなくてもいいのではという意見もあるが、毎日思います。『帰りたいな』と」(愛知・一宮市から参加 80代)

ただ、歳月の流れが、こうした大規模な式典を続けることを難しくしている、と言います。

「資金的なことがあるし、それぞれがボランティアとして活動していた団体だが、だんだん年数がたつ中で活動が縮小化して、継続が難しくなっているところもある。私たちも年齢のことがあるので、いつまで続けられるかわからないが、できるだけ続ける必要があるのではないか」(東日本大震災 犠牲者追悼式 あいち・なごや実行委員会 谷川修委員長)