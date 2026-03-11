歌手のカントリー・ジョー・マクドナルドさんが死去した。84歳だった。ベトナム戦争反戦ムーブメントの象徴となった「I Feel Like I'm Fixin to Die Rag」など、カントリー・ジョー＆ザ・フィッシュでの活躍で最も知られたマクドナルドさんが7日、パーキンソン病の合併症によりカリフォルニア州バークレーで息を引き取ったことを妻のキャシーさんが明かした。



バンド側も声明を発表。「マクドナルドは60年代のカウンターカルチャーを代表する存在として広く知られました」「フォークとロックに政治的メッセージを重ね合わせ、社会の激変や公民権闘争、ベトナム戦争に揺れる世代の心を映し出しました」と故人を追悼した。



サンフランシスコで結成されたカントリー・ジョー＆ザ・フィッシュはサイケデリック時代の象徴となり、「Superbird」「An Untitled Protest」など政治的メッセージの強い楽曲で知られた。



