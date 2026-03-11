WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）ですでに準々決勝進出を決めている野球日本代表・侍ジャパンは10日、6日の台湾代表、7日の韓国代表、8日のオーストラリア代表に続き、チェコ代表戦も9―0で勝利し4連勝。無敗で米マイアミへと旅立った。



終盤までスコアレスで進んだ4戦目は八回に猛攻。大谷翔平(ドジャース)、鈴木誠也(カブス)らは出場しなかったが、一挙9得点の攻撃力で無傷のまま強豪国が待ち受ける舞台へと駒を進めた。



観戦報告が連日SNSで見られるが、日本では最後となる侍ジャパンの戦いにもスタンドには芸能人の姿が。津田塾大卒のアイドル・塩見きらは家族で訪れたことを明かし、「プロによるリスペクト溢れた試合 阪神ファンとしてもたのしい試合でした 大谷選手は肉眼でもデカかった」と侍ユニホーム姿の写真をアップ。塩見は1998年生まれ、愛媛県出身。大学在学中の2019年アイドルユニット｢神宿｣に加入し、活動休止後はソロアイドルに。24年からはグラビア活動も行っている。



チェコ戦のスコアボードの写真なども添えて、「感動しました」と伝えたのが、女優・有村架純の姉でタレントの有村藍里。ユニホーム姿で座るカットで試合を堪能したことを明かしている。女優・矢沢心は元K―1世界王者でタレントの魔裟斗と夫婦で駆けつけたことを報告。10日は夫の誕生日で「5日間だけは3歳差 お誕生日おめでとう」と2ショットをアップ。一方の魔裟斗も2人仲良く観戦する様子を投稿し、「大谷さん でない」の切ないつぶやきも。



試合前にロックバンド・B'zの稲葉浩志がNetflixの大会応援ソング「タッチ」を熱唱したが、アニメ「タッチ」の浅倉南役で知られる声優・日髙のり子も生観戦。「予選全勝🇯🇵凄い凄いっ 稲葉さんの『タッチ』も生で聴けて感動しました～」とつづっている。元北海道文化放送（UHB）でフリーアナウンサーの石野智子もグラウンドをバックにユニホーム姿のショットを公開したほか、元モーニング娘。の加護亜依も「2回見に行くことが出来て幸せでした あいぼんキッズも興奮MAX」と投稿。侍ジャパンは芸能人のハートも熱くした。



