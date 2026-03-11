タレントの若槻千夏（41）が10日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。「買い物はネットでしかしない」と明かした。

この日、人気アイドルグループ「超特急」草川拓弥がゲスト出演。心理テストをつまみにゲストとトークする番組。「お出かけ先で出会って一番イラッとするのは誰？1 営業仕掛けてくる店員、2 デリカシーのない美容師、3 無愛想な店員」という心理テストをぶつけられた。

若槻は「1」だといい、「機能の説明とかだったらわかるんですよ。“私も持ってるんですけど、めっちゃ乾くの早いんですよ”とか後につけてくれるならわかるんだけど。“持ってんですよこれ”って言われると、“ああそうすか”ってだからと言ってそこで、“じゃあやめます”とかいうバラエティーのノリはできない。急に全部に気を使わなきゃいけなくなるっていうか」ともらしつつ「危ない、私こうやってペラペラしゃべっちゃう、この番組。ネットニュースになるのよ、この番組最近で」と苦笑した。

この心理テストはトラブルメーカー度を診断するものだといい、若槻はトラブルメーカー度は「中」だという、専門家は「若槻さんはやはりアパレルをやられているっていうところで、こっちの領域に入られるっていうことに対していい意味でのプライドとか、敏感に働く方。距離を詰められると、衝突が非常に起きやすいかなっていうところでは、早めに一歩引くっていうのが無難な流れかと思います」とアドバイス。

若槻は「わかる。私だから買い物はあんまりネットでしかしないかも」と告白。購入する前に「店に見に行く」といい、「（言っても）止まらないの。足を止めないの。試着はしない。もう私が合わせに行く、服に」と明かした。

ゲストの草川は「2」を選び、トラブルメーカー度はMAXだった。