ナイアンティックスペーシャルは、配送ロボットを開発するCoco Roboticsと戦略的パートナーシップを締結したと発表した。

コアインフラパートナーとして、ナイアンティックスペーシャルの地理空間AIと、ビジュアル・ポジショニング・システム（VPS）を「COCO」のロボット配送車両群（フリート）に組み込む。

両社は、GPSが届かない場所でのVPSによる位置把握や、位置情報精度の向上、安全なナビゲーションといった、都市型ロボティクスの難題に取り組む。

ナイアンティックスペーシャルは、新しくリリースするVPSでは、人が多く行き交う場所を把握したり、段差の無い最短ルートを見つけ出したりといったことが可能になるとアピールしている。

両社の狙い

ナイアンティックスペーシャルにとって、Coco Roboticsが初のロボティクスパートナーになるという。

今回の提携は、ナイアンティックスペーシャルとして、地理空間AIと大規模地理空間モデル（LGM）が、現実の世界を動き回るロボットにとって欠かせないインフラであることを示す機会になると説明。

Coco Roboticsにとっては、自律性と安全性をさらに高め、複雑な都市環境でのナビゲーション精度を引き上げるチャンスになるとしている。