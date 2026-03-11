「WBC史上最も驚くべきことだ」米国ファンも“動揺”　イタリアの勝利に「野球の才能は今や米国だけでなく…」【WBC】

米国がイタリアに破れる波乱にファンも動揺した(C)Getty Images

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月10日、1次ラウンドB組で優勝候補のアメリカが、イタリアに6−8で敗れる波乱が起きた。

【動画】最後はジャッジが空振り三振…米国がイタリアに敗れた瞬間を見る

米メディア『ClutchPoints』では「当然ながら、米国代表のファンはこの試合結果に納得がいっていない」と伝え、まさかの結末に動揺するファンのコメントを紹介した。

例えば「メッツ、フィリーズ、それにヤンキースの連中が揃いも揃って、大一番で大失態を演じるだって？ ああ、そりゃあ驚きだね」といえば、別のファンは「米国代表の運命がイタリア対メキシコ戦の結果次第になるなんて、WBC史上最も驚くべきことだ」というコメントがあったという。

一方で「WBCはある一つの事実を改めて浮き彫りにした。野球の才能は今や米国だけでなく、世界中の至る所に存在しているんだ」と、冷静な見方もある。

また、「米国が野球でイタリアに負けただって？ どうして？ 一体どうやったらそんなことが起きるんだ。イタリアで野球なんて盛んじゃないだろ」と、驚きの声も届けられた。