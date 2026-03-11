「サトリアの銅像を建てよう」米実況も拍手した魂の67球 「その雄姿は大会の歴史とチェコの伝説の中に永遠に…」【WBC】
東京ドームの大歓声に応えるサトリア(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は3月10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの最終4戦目で、チェコ代表と対戦。9-0で4連勝を飾り、米国開催の現地時間14日に行われる準々決勝に臨む。
すでに敗退が決まっていたチェコは4連敗となったが、7回まで0-0の大善戦。その原動力となったのが、先発のサトリアだ。今大会限りでの代表引退が決定的な右腕は、宝刀のチェンジアップを武器に、4回2/3を6安打無失点に封じた。
米放送局『FOX Sports』の実況も最大級の賛辞を送った。ドジャース戦を中継する『SportsNet LA』でもお馴染みのスティーブ・ネルソン氏は、試合後に自身のインスタグラムを更新。サトリアの降板時に拍手する動画では「サトリアが素晴らしい野球を見せた！」「この瞬間は国にとって特別なものだ。なんという仕事をやってのけたんだ」「オンジェイ・サトリア。野球界のレジェンドだ」などと、声を張り上げた。そして、文面ではこう記した。
「オストラヴァにオンジェイ・サトリアの銅像を建てよう。彼はWBCのレジェンドとなったチェコの電気技師だ。世界最強のチームを相手に、彼らの本拠地で、2大会にわたり成し遂げた2度の登板。その雄姿は、大会の歴史とチェコの伝説の中に永遠に刻まれるだろう。敬意を込めて。あなたという選手をこの舞台で見られたことは、私たちの誇りです」
勝敗を超越した感動。記者会見の入れ違いでは、日本代表・井端弘和監督もサトリアを「ナイスピッチング」と直接労った。前回2023年大会では、大谷翔平から三振を奪い世界を驚かせた。そして今回は成長した姿を見せ、再び侍ジャパンの前に立ちはだかった。67球の熱投は国境を越え、観る者の魂を揺さぶった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]