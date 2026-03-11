JRAは11日、池添謙一（46＝フリー）、高杉吏麒（20＝藤岡）に対して2日間（3月21、22日）の騎乗停止処分を科したことを発表した。7日に阪神で騎乗した後、中山への移動中に通信機器（スマートフォン）の不適切な使用が確認されたため。

両騎手は7日に阪神競馬場から中山競馬場へ移動中に、自身のスマートフォンで通信を伴いNetflixおよびJRA―VANを視聴していたことが、調整ルーム到着時のスマートフォンの使用履歴検査によって判明した。池添はタクシーの車内、高杉は列車内で視聴していた。

JRAは、節内移動中の通信機器（スマートフォン）の取り扱いに関し、緊急時の連絡や交通手段の確認、通信を伴わない音楽鑑賞アプリに限定して認めており、動画の視聴は禁止している。また、他者との通信機能を有しないJRAが承認したアプリのみを搭載したJRA認定タブレットの利用は、節内移動時も認めている。

池添は、テザリングによりJRA認定タブレットの使用を試みたもののうまく接続できず、JRA認定タブレットにも搭載されているこれらのアプリであれば個人のスマートフォンで使用しても問題ないと判断したと説明。高杉は、イヤホンがJRA認定タブレットにうまく接続できなかったため、池添同様、JRA認定タブレットにも搭載されているこれらのアプリであれば個人のスマートフォンで使用しても問題ないと考えたという。

両騎手のスマートフォン使用履歴からは、Netflixの視聴およびJRA―VANの閲覧以外は確認されなかったが、スマートフォンでの使用が認められていないアプリを節内移動時に使用し、通信を伴い動画等を視聴したという行為は、競馬の公正確保について業務上の注意業務を怠った軽率な行為と言わざるを得ないとして、騎乗停止2日の制裁が妥当と判断した。