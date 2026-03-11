お笑い芸人のスギちゃん（52）が11日、インスタグラムを更新。宿泊したホテルでの出来事を明かした。

スギちゃんは「世の中、色んなことが便利になってるぜぇ 最近のトイレは大便をした後は流さなくても自然に流れるんだぜぇ」と切り出し「ホテルに止めさせてもらったぜぇ 朝から仕事だったからジージャンに着替えたぜぇ 大便したぜぇ（原文ママ）」とホテルに宿泊したことを報告した。

続けて「車乗り込んだぜぇ ある程度移動したぜぇ 思い返してみたぜぇ トイレ流れる音、聞いた覚えないぜぇ いや、流れた いや、流れてないぜぇ 自然に流れるタイプのトイレじゃないかもだぜぇ 置いてきてしまったぜぇ」と客室での失敗談を打ち明けた。

続けて「忘れ物扱いで、ホテルから電話かかってくるんじゃないかとビクビクしてるぜぇ 掃除する方、本当に申し訳ないぜぇ スギちゃんに変わって、大のボタン押してだぜぇ 小では流れないレベルのを置いてきてしまったぜぇ 間違いなく、大の方を押してだぜぇ 本当にすいません 電話した方がいいか悩んでるぜぇ」と謝罪を伝えた。