元読売テレビアナウンサーの森たけし（66）が11日、自身のブログを更新。Netflixで観賞した作品を紹介した。

森アナは「せっかくWBC見たさにNetflixに入ったので最新作を中心に探してみて まずはNetflixでしか見られないアメリカで大流行の作品を…」とアニメ「KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ」を紹介し「挿入曲のゴールデンが大人気なので見てみました 登場人物の表情がおもろかったですねえ 若い人に大人気なのも納得 笑えました」と感想をつづった。

続けて「ビバリーヒルズコップ見つけました！しかも2024年版 寅さんやダイハードや24のように主人公だけでなく若い準主役が付いてました ちゅーても調べたらエディマーフィーさんが私より年下の64歳だった てっきり年上だと思った…」と記し「作品自体はアクションも派手で大変おもろかったです!!」と記した。

森アナは2日の投稿で「阪神の選手が出るので仕方なくNetflixに加入しました（泣） 地上波が練習試合を中継して本大会はNetflixって 時代は変わりましたなぁ（泣）」と報告していた。