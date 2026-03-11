森たけしアナ

元読売テレビアナウンサーの森たけし（66）が11日、自身のブログを更新。Netflixで観賞した作品を紹介した。

森アナは「せっかくWBC見たさにNetflixに入ったので最新作を中心に探してみて　まずはNetflixでしか見られないアメリカで大流行の作品を…」とアニメ「KPOPガールズ!　デーモン・ハンターズ」を紹介し「挿入曲のゴールデンが大人気なので見てみました　登場人物の表情がおもろかったですねえ　若い人に大人気なのも納得　笑えました」と感想をつづった。

続けて「ビバリーヒルズコップ見つけました！しかも2024年版　寅さんやダイハードや24のように主人公だけでなく若い準主役が付いてました　ちゅーても調べたらエディマーフィーさんが私より年下の64歳だった　てっきり年上だと思った…」と記し「作品自体はアクションも派手で大変おもろかったです!!」と記した。

森アナは2日の投稿で「阪神の選手が出るので仕方なくNetflixに加入しました（泣）　地上波が練習試合を中継して本大会はNetflixって　時代は変わりましたなぁ（泣）」と報告していた。