£Í£ÊÅÁµ±Ç²è¤ò¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬ÌÔÈãÈ½¡¡·»¤¬¼¸ÀÕ¡Ö¶õµ¤ÆÉ¤á¡ª¡×ÇØ·Ê¤Ë°ä»ºÌäÂê¤«
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÇÍè·î£²£´Æü¤ÎÉõÀÚ¤ê¤òÁ°¤ËÀè½µ¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÎÅÁµ±Ç²è¡Ö£Í£é£ã£è£á£å£ì¡¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡×¤ÎÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¾å±Ç¸å¤Ë´Õ¾Þ¤·¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î·»Äï´Ö¤Çà¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ý¥Ã¥×á¤¬»Ä¤·¤¿°ä»º¤ò¤á¤°¤ëÂÐÎ©¤¬ÏªÄè¤·¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤é¤òÀïØË¤µ¤»¤¿¤ÈÊÆ·ÝÇ½¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ú¡¼¥¸¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬£±£°ÆüÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¼Ì²ñ¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó²È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼£¶£°¿Í°Ê¾å¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢Æ±ºîÉÊ¤Ç¼çÌò¤·¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î·»¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê£·£±¡Ë¤ÎÂ©»Ò¥¸¥ã¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤Î±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¾å±Ç¸å¤Ë·à¾ì¤Î¾ÈÌÀ¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤ÎËå¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬¡¢¡ÖÎ¨Ä¾¤Ê±Ç²èÈãÈ½¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ÇÊ·°Ïµ¤¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡×¤È²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÆ±¥µ¥¤¥È¤Ë¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¤Ï¥¸¥ã¥¯¥½¥ó²È¤Ç¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ë¼¡¤¤¤ÇºÇ¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÂ²¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¡£¤½¤Î¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¤¬ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¾ÜºÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÈãÈ½¤·¤¿¤¿¤á¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÉô¤Î·»Äï¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²´Ö¤Îº¬¿¼¤¤¹Â¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î°ä»º´ÉÍýÃÄÂÎ¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥È¥é¥¹¥È¡×¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢ºÛÈ½½ê¤Î²ðÆþ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¤ÎÌ¼¥Ñ¥ê¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê£²£·¡Ë¤ò»Ù»ý¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤Î±¿±ÄÊýË¡¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ·»Äï¤ä¤¤¤È¤³¤é¤È¤Î´Ö¤Ç°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ê¥¹Â¦¤Ï´ÉÍýÃÄÂÎ¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó£¶£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£°²¯±ß¡Ë¤ÎÍø±×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢¾ðÊó³«¼¨¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎË¡ÄîÆ®Áè¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó¤Ï¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¤Î¹ÔÆ°¤Ë·ã¹â¡£»î¼Ì¸å¤Ë±Ç²è¤òÈãÈ½¤¹¤ë¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¤ËÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢ÀÊ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ï¼»ÅÊ¤·²á¤®¤Ê¤ó¤À¡£¶õµ¤¤òÆÉ¤á¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤òÅà¤êÉÕ¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£