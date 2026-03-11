「ようこそ実力至上主義の教室へ」の略語は？略すと3文字になります♡

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

「ようこそ実力至上主義の教室へ」の略語はなんでしょうか？

ヒントは、略すと3文字になります。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。