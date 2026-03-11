「ようこそ実力至上主義の教室へ」の略語は？略すと3文字になります♡
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「ようこそ実力至上主義の教室へ」の略語は？
「ようこそ実力至上主義の教室へ」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、略すと3文字になります。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「よう実」でした！
よう実とは、原作・衣笠彰梧氏によるライトノベルおよびアニメ作品『ようこそ実力至上主義の教室へ』のこと。
進学率・就職率100％を誇る進学校「東京都高度育成高等学校」を舞台に、主人公・綾小路清隆が自身の実力を隠しながら、知略を尽くしてクラスを率いる“学園頭脳戦”が人気の作品です。
そんなよう実は、2026年4月1日（水）よりTVアニメ第4期が放送されるとともに、前代未聞の4話一挙放送が決定したことでも大きな話題を生みましたよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
