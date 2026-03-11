【エースコンバット 震電 II “エースコンバット30周年記念塗装機”】 5月30日ごろ 発売予定 価格：5,720円

ハセガワは、プラモデル「エースコンバット 震電 II “エースコンバット30周年記念塗装機”」の完成見本を公開した。発売は5月30日ごろを予定し、価格は5,720円。

本商品はゲーム「エースコンバット」より「震電 II」を「エースコンバット」シリーズ一作目のファイヤーパターンをアレンジしたエースコンバット30周年記念塗装機仕様で1/72スケールプラモデル化したもの。

カナード翼と尾翼は可動式で、主翼端とエンジンノズルは通常/下向き状態をパーツの差し替えにより再現可能。通常モードとSSC（ステルス・スーパー・クルーズ）モード、STOVL（短距離離陸・垂直着陸）モードの3形態が選べるパーツ構成となている。

脚回りは飛行状態と駐機状態が選択でき、着座姿勢のパイロットフィギュアが付属する。

パッケージイラストは天神英貴 氏が担当している。

ACE COMBAT(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.