Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ福森晃斗（３３）が１１日、全体練習に完全合流した。前節７日のアウェー・松本戦（０●３）に先発し、前半の４５分出場。札幌への移動日となった翌８日の朝、頭痛と腹痛を発症し、夜には３８度４分の熱が出た。オフ日の９日に熱は下がったが、食事も取れず、体重は２キロ落ちた。

その影響で宮の沢での今季初練習となった１０日は途中から別メニューになるも、１１日はフルメニューを消化。「１０日は体がきつかったけど、今日はそこまでではなかったので。もう問題ない。良かったです」。１４日のアウェー・磐田戦への出場のめどが立ち、安どの表情をみせた。

期限付き移籍先の横浜ＦＣから３年ぶりに復帰した今季、全５試合でピッチに立っている。務めるボランチの位置は「プロになって継続してやるのは初めて」。これまでのセンターバック左とは異なる場所も「元々攻撃は好きだし、もっと前線に絡みたいというのは心にあった」。念願だった位置だけに、意気に感じ、積極的に取り組んでいる。

Ｊリーグ屈指と称される高精度の左足からのキックを生かし、セットプレーのキッカーに加え、攻撃を組み立てている。ただチームは５試合で１勝４敗。勝利もＪ３長野戦のＰＫ勝ちでグループ最下位にとどまる。「サポーターには『申し訳ない』のひと言しかない」。そう悔いる結果を変えるため、誓いを立てる。「今は自分たちが川井（健太）監督の提示を体現できていないだけ。練習からパス１つのずれにこだわる。シュートを１本決めきる。守備で体を張る。修正どころは分かっている。体現してより質のいいサッカーができるようになれば、負ける要素はない」と言い切った。

勝利をたぐり寄せるべく、“負の連鎖”は断ち切る。横浜ＦＣ在籍時も札幌の試合は全て見た。画面越しに思っていたのは「失点しても点は取り返せるという、勝者のメンタリティーじゃないが、それがあまりないのかなと」。実際にプレーしても同様に感じる流れを止めるべく、若手らと積極的に対話をしている。

「失点してもポジティブさを１１人が出さないと、サポーターからしても『またこういう展開かよ』となる。調子が良い時の札幌は３点取られても全然いける雰囲気があった。その時を知ってる自分なりが、そういう方向に持っていかないといけないから」。心身とも強くなるために、１６年目のベテランが仲間を鼓舞していく。（砂田 秀人）