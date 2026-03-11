「週刊ポスト」では震災の3か月後からノンフィクション作家・稲泉連氏による連載『復興の書店』を掲載した。原発事故による一時避難から戻ったときに店を再開し今も営業する福島県南相馬市「おおうち書店」を、稲泉氏が訪ねた。

【写真】店の再開から数か月後の様子。現在のおおうち書店・外観なども

＊ ＊ ＊

福島県南相馬市原町の「おおうち書店」は、店主の大内一俊さんが20代の時に始めた店だ。現在、70歳になった彼は、「私は本というよりも、"本屋"が好きなんですよ」と語る。

しかし15年前、原発事故によって店は一度、営業できる状況ではなくなった。避難指示を受け、妻の眞子さんの実家がある山形へ身を寄せた時は、店を捨てて町を出るような思いだったと言う。

眞子さんが当時を振り返る。

「忘れ物を取りに家に戻ろうとした時、『土足のまま入って取って来てください』と言われてね。もう帰って来られないのかもしれない、とさえ思ったものでした」

だが、約1か月後に避難指示が解除され、一俊さんが店の片づけのために町に戻った時のことだ。シャッターを上げて作業をしていると、店の前に雑誌を求める人が集まってきた。

「店が開いているという話が広がって、どこからともなくお客さんが来たんです」

これまで読めなかった『ジャンプ』や週刊誌を買い求めたい、という声が多かった。

ただ、当時は原発から30キロ圏内に配送トラックが入れず、本は店まで配達されない状態だった。そこで一俊さんは毎朝、車を走らせ、運送会社の倉庫まで本を取りに行った。そのことを思い返すと、「なぜか楽しかったんです」と今では言う。

書店を始めた約45年前、店の前の道路に自転車が何台も並ぶほどお客が訪れた日もあった。被災後、本や雑誌の注文の連絡を次々に受けていると、当時の気持ちが胸に甦ってきた。

「本屋という仕事を好きだという気持ちを、私はあらためて思い出したのでしょうね」

震災関連コーナーを撤去した思い

長く続けてきた震災関連書籍のコーナーは、昨年に撤去した。「忘れてはいけない」との思いで守ってきた棚だったが、変化もまた必要だと考えた。

「そろそろ一区切りも必要かな、と」

「変化」といえば、店には文字通りの大きな変化があった。妻の眞子さんに加え、娘の友紀子さんが店を手伝うようになったのだ。震災当時、20歳の学生だった友紀子さんは、震災後に原町に戻り、歯科衛生士として働いてきたという。今は子育てをしつつ店を支える一人となった。

「実家が本屋であることは私の自慢でした」と彼女は笑う。幼い頃から一俊さんがお客に本を手渡す姿を見てきた。

「父は本当にお店にいることが好きで、いつも夜遅くまで仕事をしています。以前に入院した時も、店の様子を見に来ていたくらいなんですよ」

今はスマホでコミックを読めるし、書店で本を買う人は確かに減った。それでも「本屋には本と出会える場所という力があると思います」と彼女は信じている。

あの日、一俊さんが本と雑誌を自ら倉庫まで取りに行った決断が、「おおうち書店」の時間を再び動かした。それから15年、町に書店があるという風景を今も引き受け続ける家族の笑顔が、そこにはあった。

取材・文／稲泉連（ノンフィクション作家） 撮影／公文健太郎

※週刊ポスト2026年3月20・27日号