WBC(ワールドベースボールクラシック)の前回2023年大会では決勝で激突した日本とアメリカ。今大会は各プール上位2チームが準々決勝に進む1次ラウンドで別々の結果となっています。

前回優勝の日本は1次ラウンドプールCを4戦全勝し1位通過を果たしました。プールCの他のチームの試合結果により、8日のオーストラリア戦を前に早くも準々決勝進出が決定。その日にオーストラリアに勝利し、3勝目をあげた時点でプールCの1位が確定しました。

一方、1次ラウンドプールBで前回準優勝のアメリカは3連勝で迎えた最終戦でイタリアに8-6で敗れ、3勝1敗で終えました。日本時間12日に行われるメキシコ対イタリアのプールBの最終戦でメキシコが勝つとアメリカ、イタリア、メキシコの3チームが3勝1敗で並び、当該チーム同士の失点率による争いとなるため、アメリカは1次ラウンドで敗退する可能性もあります。

早々に準々決勝進出を決めた日本と最後まで準々決勝に進出できるかが分からないアメリカ。前回大会のファイナリストがそれぞれ異なる戦い方を見せています。

▽日本とアメリカの1次ラウンド対戦成績

【日本】

○13-0チャイニーズ・タイペイ

○8-6韓国

○4-3オーストラリア

○9-0チェコ

【アメリカ】○15-5ブラジル○9-1イギリス○5-3メキシコ●6-8イタリア