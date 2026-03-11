タレントの若槻千夏が１０日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、グラビアアイドル時代の撮影現場の異常さを振り返った。

この日は「女性のキャリアを阻む見えない壁 ガラスの天井を語る夜」と題し、キャスターの安藤優子やタレントのＩＭＡＬＵらが出演した。

安藤が４０年前に報道の世界に飛び込んだ時の「オジサン一色」だった世界を振り返ると、若槻も「グラビアのスタッフは全員男」だったといい「着替えるところないから、そこら辺で着替えてって。こうやってるからって」と男性スタッフが手でカーテンなどの大きな布でパーテーションを作り、その裏で着替えていたという。

上田晋也は「何、この世界…とはならなかった？」と聞くと、若槻は「これが当たり前なんだと思ってたし、男性陣もそれを当たり前にやっている」と、当時は思っていたといい「皆が気づき始めて、声に出しているってこと自体、前に進んでるなって」と変化を実感しているとした。

大久保佳代子もＯＬ時代に、「上司に代われ」といわれた後輩から電話を引き継いだものの、「男を出せ！」と文句を言われたことを振り返っていた。