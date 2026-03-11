テレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」が１０日に放送された。

タレント・若槻千夏がＭＣを務める心理テストバラエティー。この日は、ＥＢｉＤＡＮの９人組グループ・超特急のメンバーで俳優の草川拓弥をゲストに迎えた。

若槻は、心理テストで「外出先で最もイラッとしてしまう相手」を営業の推しが強すぎるアパレル店員だと選択。

草川が「買い物とか行ったときに。話しかけてくださる店員さんいらっしゃるじゃないですか？」と聞くと、若槻は「それは大丈夫。それは大丈夫なんです。機能の説明なら分かるんです。（店員が）『これ、私も持ってるんですけど。めっちゃ乾くの早いんですよ！』とか。後に付けてくれるなら分かるんだけど。『持ってるんですよ？これ！』って言われると。『ああ…。そうですか…』って」と話した。

若槻は「だからといって、そこで『あ！じゃあ、やめます！』とかいうバラエティのノリはできないわけじゃないですか？急に全部を気遣わなきゃいけなくなるっていうか…」と説明。草川も苦笑しながら、うなずいていた。