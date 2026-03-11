ＪＲＡは１１日、池添謙一騎手（４６）＝栗東・フリー＝と高杉吏麒騎手（２０）＝栗東・藤岡健＝に対し、３月２１日（土）から３月２２日（日）まで２日間の騎乗停止処分を決定したことを発表した。通信機器（スマートフォン）の不適切使用のため。

両騎手は２０２６年３月７日（土）、阪神競馬場から中山競馬場へ移動する過程で、自身のスマートフォンを使用して通信を伴うアプリを視聴。池添はタクシー車内において、自身のスマートフォンでＮｅｔｆｌｉｘおよびＪＲＡ−ＶＡＮを視聴していたことが、調整ルーム到着時のスマートフォン使用履歴検査によって判明した。同様のアプリを高杉も、列車での移動中に視聴していたことが判明した。

節内移動中のスマートフォン利用は、緊急連絡や交通手段の確認、通信を伴わない音楽鑑賞に限定されており、動画の視聴は禁止されている。

ＪＲＡによると、池添はテザリングの不調、高杉はイヤホンの接続不良を理由に、ＪＲＡ認定タブレットにも搭載されているアプリであれば個人のスマートフォンで使用しても問題ないと判断したと申し出ている。また両騎手のスマートフォンからは、ＪＲＡタブレットでの使用が承認されているアプリ（Ｎｅｔｆｌｉｘ、ＪＲＡ−ＶＡＮ）以外の使用履歴は確認されていない。

ＪＲＡは、禁止されているスマートフォンでの通信を伴う動画視聴は、競馬の公正確保における業務上の注意義務を怠った軽率な行為であり、施行規程第１４７条１９号に基づく制裁が妥当と判断した。

なお、今回の処分が２日間にとどまった背景として、両騎手が視聴していたのが他者との通信機能を有しないアプリであったことが挙げられる。ＪＲＡの過去の事例では、２４年１２月１４日に岩田康誠騎手が外部と連絡を取る機能（コメント投稿等）を有する非承認アプリであるＹｏｕＴｕｂｅを視聴した際、即日３０日間の騎乗停止という重い処分が科されている。