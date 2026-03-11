「始動しました」池内博之、“畑ショット”で今年の農作業開始を報告「素敵で見入ってしまいました」「楽しんでいる笑顔」
俳優の池内博之（49）が10日、自身のインスタグラムを更新。「畑、始動しました」と、農作業のシーズンを迎えたことを写真を添えて報告した。
これまでにもたびたび自身のSNSで、畑の様子や育てた野菜を披露してきた池内。
この日は、「昨年春からほとんど手付かずだったので、まずは、雑草を取り、土作り」と、約1年ぶりに手を付けたという雑草が生い茂る畑の写真をアップ。「今年は何植えようか迷い中」と、これからの栽培計画に胸を躍らせていた。
この投稿には、「素敵ですね」「尊敬しかありません」「池内さんの楽しんでいる笑顔がとっても素敵です」「お野菜と向き合っているお姿が素敵で見入ってしまいました」「畑の報告も楽しみに待っています」などのコメントが寄せられている。
