渋野日向子と森田遥がまさかのお揃いコーデ！ 気づいた2人がお互いを見つめ合い……
森田遥が自身のインスタグラムを更新。今季初参戦となる米国女子ツアー「ブルーベイLPGA」で、渋野日向子とそっくりお揃いのコーデだった写真を投稿した。
【写真】偶然の一致!? 森田遥と渋野日向子の瓜二つコーデ
「今年も開幕しました！」「楽しみたいと思います」と、今季の目標を力強く記した森田。投稿では大会が開催された中国・海南島のジャンレイク・ブルーベイGCで撮った写真が公開されたが、中でも目を引いたのが渋野との2ショットだった。2人は同じアディダスのウェアを着用。この日は淡い水色のトップスにショートパンツ。白いキャップに白いシューズとそっくりのコーデで登場。わずかに違うのはショートパンツの色が森田は水色なのに対し渋野は白だったことくらいだ。そっくりコーデに気付いた2人がお互いのウェアを見つめ合いながら歩く後ろ姿はまさに写真のナイスショット。しかし次の写真では仲よく並ぶと楽しそうにピースをしていた。森田は本大会を4日間トータル7オーバーの50位タイでフィニッシュ。渋野も最終日にスコアを崩し森田と同じく50位タイだった。森田の次戦は3月27日に開幕する国内女子ツアー「アクサレディース」にエントリーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
