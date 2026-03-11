「天才少女が戻ってくる予感」久々トップ10の好発進！ 金田久美子が開幕戦で“ピースデビュー”
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。国内女子ツアー開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」を振り返り、試合中のさまざまな表情を捉えた写真を公開した。
【写真】「すごいやだけど試合中これしちゃう」という水の飲み方
投稿では「開幕戦、久しぶりすぎるトップ10」と報告し、「惜しいパットたくさんで悔しいミスもあったりな四日間」と率直な思いを吐露。それでも「それ以上にたくさんの成長を感じられた四日間でもありました」と前向きに振り返り、「全体的に見ておおまる」と赤丸の絵文字を添えて手応えをつづった。さらに「今週もたくさんの応援、ありがとうございました」「再来週からまた頑張ります！」と、ファンへの感謝と今後への意気込みも記している。投稿には11枚の写真がアップされ、ハッシュタグで「開幕戦ピースデビュー」「人生で初めて試合中にカメラにピースしました笑」と明かした通り、試合中にカメラへ向けてピースを決めた一枚からスタート。プレー中の真剣な表情やボールの行方を追う鋭いまなざし、笑顔のショット、歯を食いしばる悔しそうな表情など、ラウンド中のさまざまな瞬間が収められている。最後にはペットボトルの水を飲むシーンの写真も掲載され、飲み口付近につけた小さなチャームに「かわいい」とコメントを添え、「この水の飲み方すごいやだけど試合中これしちゃう」と、自身のちょっとした癖もユーモラスに明かしている。この投稿にファンからは「ロングパット痺れました！」「幸先良いスタートになったのではないでしょうか」「今シーズンは天才と呼ばれた少女が戻ってくる予感」といった声が寄せられ、開幕戦で見せたプレーや久々のトップ10入りを喜ぶコメントが相次いだ。金田は「今年は自分に少しだけ優しくしてあげるのがテーマ」ともつづっており、新たな気持ちで臨む今シーズンの戦いにも注目が集まりそうだ。第2戦は20日開幕の「Vポイント×SMBCレディス」。開幕戦での手応えもあり、次戦でのさらなる活躍にも期待が高まる。
