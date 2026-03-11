「グリーンの真ん中にバンカーを置いたのは誰だ」 怒りのドラコン王者が見せた超絶アプローチにファンは驚きと称賛！
2022年には世界ドラコン王者に輝いたマーティン・ボルグマイヤー（ドイツ）が自身のインスタグラムを更新。「グリーンの真ん中にバンカーを置いたのは誰だ」と頭が爆発した絵文字とともに記すと、グリーン上で見せた絶妙なアプローチショットを動画で投稿した。
【動画】まさかの右手1本アプローチ！ グリーンの真ん中にあるバンカーをフワリと越える
ピンまで179ヤードのパー3。ティショットはわずかに左方向にずれてしまったものの、ボールはしっかりとワンオン。しかしボールとカップとの間にはグリーン上にもかかわらずバンカーが設置されていた。そこでボルグマイヤーはウェッジを使ったアプローチショットを選択。手首を柔らかく使った右手だけのスイングでボールを綺麗にヒットすると、バンカーを越えたボールはスライスラインに乗ってコロがっていく。打った後のボルグマイヤーは小走りにカップに向かいピンを抜き取ると、直後にボールはど真ん中からカップイン。ドラコン王者が見せた最高の小技で、見事にバーディ奪取に成功した。動画を見たファンも「これは凄いショットだったね」「チップショットの打ち方を学んだよ」「地球上で最高のウェッジショット」とドラコン王者のアプローチを大絶賛した。しかし中には相変わらずの短すぎるショートパンツにつっこみを入れる声も多かった。
