女優北川景子（39）が11日、Xを更新。自身のものまねを動画で公開したタレントを絶賛した。

北川は、ものまねタレントの沙羅が自身のXに投稿した、北川のものまねをしているショート動画を添付したポストを引用した。ちなみに沙羅はこのポストに「北川景子さんのものまね 動画ver.」と書き、動画では昨年11月公開の北川主演映画「ナイトフラワー」の1シーンを迫真の演技でまねしている。

北川はこれに対し「笑笑笑 私としたことが子どもたちのインフル騒動でこんな素晴らしい動画を見落としていた 沙羅さんすごい！！！！ ありがとうございます！」と大喜びし、感謝した。そして「あまりモノマネしていただくことがなくて…嬉しい」とぶっちゃけつつ本音をつづった。

この北川の投稿に沙羅も反応。北川のポストを引用しつつ「ぎゃ！！ 景子さんのリポストで飛び起きました！！！！ あぁぁぁぁ。。嬉しいです。。。 笑っていただけてよかったです もっと似せられるように頑張ります」と返答していた。

沙羅は綾瀬はるかのものまねで有名で、ほかにも数々のレパートリーネタを持っている。